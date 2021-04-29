***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-254.609 1.478.557Net Dönem Karı (Zararı)312.267 556.325NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-63.237 -204.902Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -141.498 -286.134Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 78.261 81.232İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-656.113 803.267Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-24.923 5.143Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.253 2.188İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-641.443 795.936FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-407.083 1.154.690Alınan Temettü12 10.976 37.733Alınan Faiz12 141.498 286.134FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI612.233 -1.323.167Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 4.433.331 576.370Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -3.821.098 -1.899.537YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)357.624 155.390NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)357.624 155.390DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 831.225 675.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.188.849 831.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.573 1.975Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 86.049 56.517Ters Repo Alacakları5 1.001.912 529.158Takas Alacakları5 25.098 2.070Diğer Alacaklar5 184.364 300.092Finansal Varlıklar19 1.169.340 646.666Teminata Verilen Finansal Varlıklar1.895TOPLAM VARLIKLAR2.471.231 1.536.478YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 5.396Diğer Borçlar5 17.627 12.770TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.023 12.770TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.448.208 1.523.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.523.708 2.290.550Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 312.267 556.325Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.433.331 576.370Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -3.821.098 -1.899.537TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.448.208 1.523.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 141.498 286.134Temettü Gelirleri12 10.976 37.733Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 157.512 226.518Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 78.261 81.232Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.13 594 27ESAS FAALİYET GELİRLERİ388.841 631.644Yönetim Ücretleri8 -41.790 -48.068Saklama Ücretleri8 -3.160 -4.082Denetim Ücretleri8 -12.686 -6.152Kurul Ücretleri8 -1.511 -455Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.312 -9.646Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -11.115 -6.916ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-76.574 -75.319ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)312.267 556.325NET DÖNEM KARI (ZARARI)312.267 556.325DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 312.267 556.325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932891BIST