***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:00
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-254.609 1.478.557
Net Dönem Karı (Zararı)
312.267 556.325
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-63.237 -204.902
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -141.498 -286.134
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 78.261 81.232
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-656.113 803.267
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-24.923 5.143
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.253 2.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-641.443 795.936
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-407.083 1.154.690
Alınan Temettü
12 10.976 37.733
Alınan Faiz
12 141.498 286.134
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
612.233 -1.323.167
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.433.331 576.370
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.821.098 -1.899.537
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
357.624 155.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
357.624 155.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 831.225 675.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.188.849 831.225
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.573 1.975
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 86.049 56.517
Ters Repo Alacakları
5 1.001.912 529.158
Takas Alacakları
5 25.098 2.070
Diğer Alacaklar
5 184.364 300.092
Finansal Varlıklar
19 1.169.340 646.666
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
1.895
TOPLAM VARLIKLAR
2.471.231 1.536.478
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 5.396
Diğer Borçlar
5 17.627 12.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.023 12.770
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.448.208 1.523.708
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.523.708 2.290.550
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 312.267 556.325
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.433.331 576.370
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.821.098 -1.899.537
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.448.208 1.523.708
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 141.498 286.134
Temettü Gelirleri
12 10.976 37.733
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 157.512 226.518
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 78.261 81.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.13 594 27
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
388.841 631.644
Yönetim Ücretleri
8 -41.790 -48.068
Saklama Ücretleri
8 -3.160 -4.082
Denetim Ücretleri
8 -12.686 -6.152
Kurul Ücretleri
8 -1.511 -455
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.312 -9.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -11.115 -6.916
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-76.574 -75.319
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
312.267 556.325
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
312.267 556.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 312.267 556.325
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932891
BIST