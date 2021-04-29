***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.812.439 -1.739.937Net Dönem Karı (Zararı)11.494.145 2.787.163NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER7.394.044 1.589.126Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -211.204 -46.808Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 7.605.248 1.635.934İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-51.911.832 -6.163.034Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.259Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler102.143 8.741İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-52.013.975 -6.173.034FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-33.023.643 -1.786.745Alınan Faiz12 211.204 46.808FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.422.747 1.879.713Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 99.672.501 20.551.711Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -65.249.754 -18.671.998YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.610.308 139.776NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.610.308 139.776DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 262.374 122.598DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.872.682 262.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.027 2.294Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 250.187 49.992Ters Repo Alacakları5 1.001.973Diğer Alacaklar1 1Finansal Varlıklar19 55.646.021 11.437.489Diğer Varlıklar5 868.682 260.080TOPLAM VARLIKLAR57.768.891 11.749.856YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 129.402 27.259TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)129.402 27.259TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)57.639.489 11.722.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.722.597 7.055.721Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 11.494.145 2.787.163Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 99.672.501 20.551.711Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -65.249.754 -18.671.998TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)57.639.489 11.722.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 211.204 46.808Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.576.388 1.334.177Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 7.605.248 1.635.934Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 6.806 3.138ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.399.646 3.020.057Yönetim Ücretleri8.4 -731.538 -191.390Saklama Ücretleri8 -91.115 -22.567Denetim Ücretleri8 -14.010 -3.330Kurul Ücretleri8 -10.812 -2.237Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -23.205 -7.233Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -34.821 -6.137ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-905.501 -232.894ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.494.145 2.787.163NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.494.145 2.787.163DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.494.145 2.787.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932892BIST