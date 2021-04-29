***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:00
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.812.439 -1.739.937
Net Dönem Karı (Zararı)
11.494.145 2.787.163
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.394.044 1.589.126
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -211.204 -46.808
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 7.605.248 1.635.934
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-51.911.832 -6.163.034
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.259
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
102.143 8.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-52.013.975 -6.173.034
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-33.023.643 -1.786.745
Alınan Faiz
12 211.204 46.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.422.747 1.879.713
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 99.672.501 20.551.711
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -65.249.754 -18.671.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.610.308 139.776
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.610.308 139.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 262.374 122.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.872.682 262.374
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.027 2.294
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 250.187 49.992
Ters Repo Alacakları
5 1.001.973
Diğer Alacaklar
1 1
Finansal Varlıklar
19 55.646.021 11.437.489
Diğer Varlıklar
5 868.682 260.080
TOPLAM VARLIKLAR
57.768.891 11.749.856
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 129.402 27.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
129.402 27.259
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
57.639.489 11.722.597
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.722.597 7.055.721
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.494.145 2.787.163
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 99.672.501 20.551.711
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -65.249.754 -18.671.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
57.639.489 11.722.597
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 211.204 46.808
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.576.388 1.334.177
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 7.605.248 1.635.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6.806 3.138
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.399.646 3.020.057
Yönetim Ücretleri
8.4 -731.538 -191.390
Saklama Ücretleri
8 -91.115 -22.567
Denetim Ücretleri
8 -14.010 -3.330
Kurul Ücretleri
8 -10.812 -2.237
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -23.205 -7.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -34.821 -6.137
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-905.501 -232.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.494.145 2.787.163
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.494.145 2.787.163
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.494.145 2.787.163
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932892
BIST