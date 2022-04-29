***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.464.802Net Dönem Karı (Zararı)235.195NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-263.807Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -220.945Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -42.862İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.657.135Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-67.461Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 16.530İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.606.204FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.685.747Alınan Faiz12 220.945FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.650.525Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.650.525YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)185.723NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)185.723DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 185.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 185.723Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 67.461Finansal Varlıklar20 1.649.066TOPLAM VARLIKLAR1.902.250YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 16.530TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.530TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.885.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 235.195Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.650.525Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.885.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 220.945Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 20.360Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 42.862ESAS FAALİYET GELİRLERİ284.167Yönetim Ücretleri8 -10.941Saklama Ücretleri8 -2.282Denetim Ücretleri8 -17.440Kurul Ücretleri8 -1.238Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.362Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -14.709ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-48.972ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)235.195NET DÖNEM KARI (ZARARI)235.195DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)235.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025975BIST