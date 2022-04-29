***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 19:44
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.464.802
Net Dönem Karı (Zararı)
235.195
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-263.807
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -220.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -42.862
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.657.135
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-67.461
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 16.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.606.204
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.685.747
Alınan Faiz
12 220.945
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.650.525
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.650.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
185.723
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
185.723
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 185.723
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 185.723
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 67.461
Finansal Varlıklar
20 1.649.066
TOPLAM VARLIKLAR
1.902.250
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 16.530
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.530
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.885.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 235.195
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.650.525
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.885.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 220.945
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 20.360
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 42.862
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
284.167
Yönetim Ücretleri
8 -10.941
Saklama Ücretleri
8 -2.282
Denetim Ücretleri
8 -17.440
Kurul Ücretleri
8 -1.238
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -14.709
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-48.972
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
235.195
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
235.195
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
235.195
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025975
BIST