***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 19:44
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.498.917 -7.389.763
Net Dönem Karı (Zararı)
16.650.718 4.450.843
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.635.344 -4.456.424
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.472.932 -1.289.227
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.162.412 -3.167.197
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.989.389 -8.673.409
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -393.594 454.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.595.795 -9.127.626
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.974.015 -8.678.990
Alınan Faiz
12 3.472.932 1.289.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.901.068 8.525.357
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.901.068 14.184.274
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -5.658.917
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.399.985 1.135.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.399.985 1.135.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.007.444 871.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.407.429 2.007.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.407.429 2.007.444
Finansal Varlıklar
20 32.533.056 17.774.849
TOPLAM VARLIKLAR
37.940.485 19.782.293
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 82.402 475.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
82.402 475.996
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
37.858.083 19.306.297
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.306.297 6.330.097
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 16.650.718 4.450.843
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.901.068 14.184.274
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.658.917
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
37.858.083 19.306.297
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.472.932 1.289.227
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.221.996 702.890
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.162.412 3.167.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 140.912
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.998.252 5.159.314
Yönetim Ücretleri
8 -242.071 -188.142
Saklama Ücretleri
8 -71.570 -58.840
Denetim Ücretleri
8 -19.380 -12.889
Kurul Ücretleri
8 -4.119 -12.852
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -157 -157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -10.237 -435.591
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-347.534 -708.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.650.718 4.450.843
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.650.718 4.450.843
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.650.718 4.450.843
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025976
BIST