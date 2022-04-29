***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.498.917 -7.389.763Net Dönem Karı (Zararı)16.650.718 4.450.843NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.635.344 -4.456.424Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.472.932 -1.289.227Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -9.162.412 -3.167.197İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.989.389 -8.673.409Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -393.594 454.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.595.795 -9.127.626FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.974.015 -8.678.990Alınan Faiz12 3.472.932 1.289.227FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.901.068 8.525.357Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.901.068 14.184.274Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -5.658.917YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.399.985 1.135.594NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.399.985 1.135.594DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.007.444 871.850DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.407.429 2.007.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.407.429 2.007.444Finansal Varlıklar20 32.533.056 17.774.849TOPLAM VARLIKLAR37.940.485 19.782.293YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 82.402 475.996TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)82.402 475.996TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)37.858.083 19.306.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19.306.297 6.330.097Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 16.650.718 4.450.843Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.901.068 14.184.274Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -5.658.917TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)37.858.083 19.306.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.472.932 1.289.227Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.221.996 702.890Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 9.162.412 3.167.197Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 140.912ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.998.252 5.159.314Yönetim Ücretleri8 -242.071 -188.142Saklama Ücretleri8 -71.570 -58.840Denetim Ücretleri8 -19.380 -12.889Kurul Ücretleri8 -4.119 -12.852Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -157 -157Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -10.237 -435.591ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-347.534 -708.471ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.650.718 4.450.843NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.650.718 4.450.843DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.650.718 4.450.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025976BIST