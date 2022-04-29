***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 19:44
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.185.007
Net Dönem Karı (Zararı)
83.964
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.094
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.880
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -17.214
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.251.757
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 12.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.264.462
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.192.887
Alınan Faiz
12 7.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.606.794
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.171.797
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -565.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
421.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
421.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 421.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 421.787
Finansal Varlıklar
20 2.281.676
TOPLAM VARLIKLAR
2.703.463
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 12.705
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.705
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.690.758
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
83.964
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.171.797
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-565.003
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.690.758
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 7.880
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 92.872
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.214
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
117.966
Yönetim Ücretleri
8 -7.658
Saklama Ücretleri
8 -1.523
Denetim Ücretleri
8 -16.150
Kurul Ücretleri
8 -2.459
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -5.665
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-34.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.964
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
83.964
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
83.964
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025977
BIST