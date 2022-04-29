***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.185.007Net Dönem Karı (Zararı)83.964NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-25.094Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -7.880Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -17.214İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.251.757Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 12.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.264.462FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.192.887Alınan Faiz12 7.880FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.606.794Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 3.171.797Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -565.003YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)421.787NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)421.787DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 421.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 421.787Finansal Varlıklar20 2.281.676TOPLAM VARLIKLAR2.703.463YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 12.705TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.705TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.690.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)83.964Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.171.797Katılma Payı İade Tutarı (-)-565.003TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.690.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.880Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 92.872Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 17.214ESAS FAALİYET GELİRLERİ117.966Yönetim Ücretleri8 -7.658Saklama Ücretleri8 -1.523Denetim Ücretleri8 -16.150Kurul Ücretleri8 -2.459Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -547Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -5.665ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-34.002ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.964NET DÖNEM KARI (ZARARI)83.964DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)83.964http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025977BIST