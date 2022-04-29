***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI407.135 -400.384Net Dönem Karı (Zararı)388.422 239.257NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-399.614 -279.580Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -409.431 -285.356Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 11.344 9.382Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.527 -3.606İŞLETME SERMAYESİNDE G-3.823 -689.346Alınan Temettü12 1.527 3.606Alınan Faiz12 409.431 285.356FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-261.374 249.604Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.144.460 5.701.374Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.405.834 -5.451.770YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.761 -150.780NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.761 -150.780DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 204.432 355.212DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 350.193 204.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 350.193 204.432Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 34.488 21.425Ters Repo Alacakları5 1.001.912Takas Alacakları5 7.514Finansal Varlıklar20 2.101.684 1.136.086TOPLAM VARLIKLAR2.486.365 2.371.369YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 7.728Diğer Borçlar5 13.486 17.810TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.486 25.538TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.472.879 2.345.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.345.831 1.856.970Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 388.422 239.257Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.144.460 5.701.374Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.405.834 -5.451.770TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.472.879 2.345.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 409.431 285.356Temettü Gelirleri12 1.527 3.606Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 46.577 25.605Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 11.344 9.382ESAS FAALİYET GELİRLERİ468.879 323.949Yönetim Ücretleri8 -46.696 -50.587Saklama Ücretleri8 -1.888 -6.044Denetim Ücretleri8 -18.905 -12.791Kurul Ücretleri8 -722 -634Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.896 -6.282Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -9.350 -8.354ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-80.457 -84.692ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)388.422 239.257FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)388.422 239.257DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)388.422 239.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025978BIST