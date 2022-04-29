***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 19:45
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
407.135 -400.384
Net Dönem Karı (Zararı)
388.422 239.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-399.614 -279.580
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -409.431 -285.356
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 11.344 9.382
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.527 -3.606
İŞLETME SERMAYESİNDE G
-3.823 -689.346
Alınan Temettü
12 1.527 3.606
Alınan Faiz
12 409.431 285.356
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-261.374 249.604
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.144.460 5.701.374
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.405.834 -5.451.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.761 -150.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.761 -150.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 204.432 355.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 350.193 204.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 350.193 204.432
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 34.488 21.425
Ters Repo Alacakları
5 1.001.912
Takas Alacakları
5 7.514
Finansal Varlıklar
20 2.101.684 1.136.086
TOPLAM VARLIKLAR
2.486.365 2.371.369
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 7.728
Diğer Borçlar
5 13.486 17.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.486 25.538
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.472.879 2.345.831
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.345.831 1.856.970
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 388.422 239.257
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.144.460 5.701.374
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.405.834 -5.451.770
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.472.879 2.345.831
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 409.431 285.356
Temettü Gelirleri
12 1.527 3.606
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 46.577 25.605
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.344 9.382
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
468.879 323.949
Yönetim Ücretleri
8 -46.696 -50.587
Saklama Ücretleri
8 -1.888 -6.044
Denetim Ücretleri
8 -18.905 -12.791
Kurul Ücretleri
8 -722 -634
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.896 -6.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -9.350 -8.354
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.457 -84.692
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
388.422 239.257
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
388.422 239.257
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
388.422 239.257
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025978
BIST