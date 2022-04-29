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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 19:45
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.226.717 -41.328.810
Net Dönem Karı (Zararı)
35.687.874 19.204.895
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-37.057.787 -23.305.573
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -38.744.652 -23.435.584
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.686.865 130.011
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-39.601.456 -60.663.716
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12.370.800 -26.144.832
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 70.646 6.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-52.042.902 -34.525.682
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.971.369 -64.764.394
Alınan Faiz
12 38.744.652 23.435.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.140.397 -48.660.227
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.244.667.828 1.070.646.719
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.248.808.225 -1.119.306.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.367.114 -89.989.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.367.114 -89.989.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 35.926.235 125.915.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 29.559.121 35.926.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 29.797.542 36.070.931
Ters Repo Alacakları
102.660.324 115.005.668
Diğer Alacaklar
25.456
Finansal Varlıklar
20 121.670.060 71.407.748
TOPLAM VARLIKLAR
254.127.926 222.509.803
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 396.508 325.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
396.508 325.862
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
253.731.418 222.183.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
222.183.941 251.639.273
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 35.687.874 19.204.895
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.244.667.828 1.070.646.719
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.248.808.225 -1.119.306.946
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
253.731.418 222.183.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 38.744.652 23.435.584
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.195.340 -929.756
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.686.865 130.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 43.685 25.456
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.279.862 22.661.295
Yönetim Ücretleri
8 -2.838.054 -2.709.806
Saklama Ücretleri
8 -162.165 -178.850
Denetim Ücretleri
8 -2.903 -22.441
Kurul Ücretleri
8 -62.830 -29.270
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -482.873 -455.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -43.163 -60.226
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.591.988 -3.456.400
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.687.874 19.204.895
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.687.874 19.204.895
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.687.874 19.204.895



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025981


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Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,58 22,61 -0,19  
Gümüş Gr. 10,80 10,82 -0,07  
B. Petrol 108 108 0,61  
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