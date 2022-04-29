***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.226.717 -41.328.810Net Dönem Karı (Zararı)35.687.874 19.204.895NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-37.057.787 -23.305.573Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -38.744.652 -23.435.584Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.686.865 130.011İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-39.601.456 -60.663.716Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12.370.800 -26.144.832Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 70.646 6.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-52.042.902 -34.525.682FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-40.971.369 -64.764.394Alınan Faiz12 38.744.652 23.435.584FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.140.397 -48.660.227Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.244.667.828 1.070.646.719Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.248.808.225 -1.119.306.946YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.367.114 -89.989.037NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.367.114 -89.989.037DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 35.926.235 125.915.272DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 29.559.121 35.926.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 29.797.542 36.070.931Ters Repo Alacakları102.660.324 115.005.668Diğer Alacaklar25.456Finansal Varlıklar20 121.670.060 71.407.748TOPLAM VARLIKLAR254.127.926 222.509.803YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 396.508 325.862TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)396.508 325.862TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)253.731.418 222.183.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)222.183.941 251.639.273Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 35.687.874 19.204.895Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.244.667.828 1.070.646.719Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.248.808.225 -1.119.306.946TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)253.731.418 222.183.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 38.744.652 23.435.584Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -1.195.340 -929.756Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.686.865 130.011Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 43.685 25.456ESAS FAALİYET GELİRLERİ39.279.862 22.661.295Yönetim Ücretleri8 -2.838.054 -2.709.806Saklama Ücretleri8 -162.165 -178.850Denetim Ücretleri8 -2.903 -22.441Kurul Ücretleri8 -62.830 -29.270Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -482.873 -455.807Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -43.163 -60.226ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.591.988 -3.456.400ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.687.874 19.204.895NET DÖNEM KARI (ZARARI)35.687.874 19.204.895DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)35.687.874 19.204.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025981BIST