***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 19:45
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.278.536 5.058.745
Net Dönem Karı (Zararı)
95.465 1.042.069
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-382.120 -353.815
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -13.300 -59.389
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -352.605 -223.700
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.215 -70.726
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.535.676 4.240.376
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
99.750 785.079
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -7.937 -5.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.443.863 3.460.659
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.249.021 4.928.630
Alınan Temettü
16.215 70.726
Alınan Faiz
12 13.300 59.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.278.862 -5.237.237
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 863.718 3.256.639
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.142.580 -8.493.876
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-326 -178.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-326 -178.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 62.437 240.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 62.111 62.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 62.111 62.437
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 18.139 85.785
Takas Alacakları
27.340
Diğer Alacaklar
9.872 14.636
Finansal Varlıklar
20 855.727 1.946.985
TOPLAM VARLIKLAR
945.849 2.137.183
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 10.274 18.211
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.274 18.211
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
935.575 2.118.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.118.972 6.314.140
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 95.465 1.042.069
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 863.718 3.256.639
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.142.580 -8.493.876
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
935.575 2.118.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 13.300 59.389
Temettü Gelirleri
11 16.215 70.726
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 442.151 1.278.965
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -352.605 -223.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 18.833 23
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
137.894 1.185.403
Yönetim Ücretleri
8 -13.098 -102.048
Saklama Ücretleri
8 -1.083 -6.930
Denetim Ücretleri
8 -17.480 -13.138
Kurul Ücretleri
8 -148 -1.416
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.359 -12.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -5.261 -7.792
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-42.429 -143.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.465 1.042.069
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.042.069
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025982
BIST