***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.278.536 5.058.745Net Dönem Karı (Zararı)95.465 1.042.069NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-382.120 -353.815Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -13.300 -59.389Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -352.605 -223.700Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-16.215 -70.726İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.535.676 4.240.376Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler99.750 785.079Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -7.937 -5.362İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.443.863 3.460.659FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.249.021 4.928.630Alınan Temettü16.215 70.726Alınan Faiz12 13.300 59.389FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.278.862 -5.237.237Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 863.718 3.256.639Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.142.580 -8.493.876YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-326 -178.492NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-326 -178.492DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 62.437 240.929DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 62.111 62.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 62.111 62.437Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 18.139 85.785Takas Alacakları27.340Diğer Alacaklar9.872 14.636Finansal Varlıklar20 855.727 1.946.985TOPLAM VARLIKLAR945.849 2.137.183YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 10.274 18.211TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.274 18.211TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)935.575 2.118.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.118.972 6.314.140Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 95.465 1.042.069Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 863.718 3.256.639Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.142.580 -8.493.876TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)935.575 2.118.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 13.300 59.389Temettü Gelirleri11 16.215 70.726Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 442.151 1.278.965Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -352.605 -223.700Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 18.833 23ESAS FAALİYET GELİRLERİ137.894 1.185.403Yönetim Ücretleri8 -13.098 -102.048Saklama Ücretleri8 -1.083 -6.930Denetim Ücretleri8 -17.480 -13.138Kurul Ücretleri8 -148 -1.416Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.359 -12.010Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -5.261 -7.792ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-42.429 -143.334ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)95.465 1.042.069NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.042.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025982BIST