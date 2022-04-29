***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 19:45
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-156.448 -727.363
Net Dönem Karı (Zararı)
533.179 312.267
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-288.875 -74.213
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -290.290 -141.498
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 31.400 78.261
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-29.985 -10.976
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-721.027 -1.117.891
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.033.596 -527.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -8.158 10.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.746.465 -600.935
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-476.723 -879.837
Alınan Temettü
29.985 10.976
Alınan Faiz
12 290.290 141.498
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
329.189 612.233
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 894.025 4.433.331
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -564.836 -3.821.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.741 -115.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.741 -115.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 186.937 302.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 359.678 186.937
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 359.678 186.937
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 81.358 86.049
Ters Repo Alacakları
1.001.912
Takas Alacakları
25.098
Diğer Alacaklar
1.895
Finansal Varlıklar
20 2.884.405 1.169.340
TOPLAM VARLIKLAR
3.325.441 2.471.231
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 5.396
Diğer Borçlar
5 14.865 17.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.865 23.023
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.310.576 2.448.208
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.448.208 1.523.708
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 533.179 312.267
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 894.025 4.433.331
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -564.836 -3.821.098
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.310.576 2.448.208
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 290.290 141.498
Temettü Gelirleri
11 29.985 10.976
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 271.162 157.512
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 31.400 78.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 730 594
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
623.567 388.841
Yönetim Ücretleri
8 -51.647 -41.790
Saklama Ücretleri
8 -3.904 -3.160
Denetim Ücretleri
8 -17.480 -12.686
Kurul Ücretleri
8 -477 -1.511
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.341 -6.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -8.539 -11.115
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-90.388 -76.574
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
533.179 312.267
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
533.179 312.267
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
533.179 312.267
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025983
BIST