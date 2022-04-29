***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-156.448 -727.363Net Dönem Karı (Zararı)533.179 312.267NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-288.875 -74.213Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -290.290 -141.498Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 31.400 78.261Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-29.985 -10.976İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-721.027 -1.117.891Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.033.596 -527.209Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -8.158 10.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.746.465 -600.935FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-476.723 -879.837Alınan Temettü29.985 10.976Alınan Faiz12 290.290 141.498FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI329.189 612.233Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 894.025 4.433.331Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -564.836 -3.821.098YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.741 -115.130NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.741 -115.130DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 186.937 302.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 359.678 186.937Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 359.678 186.937Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 81.358 86.049Ters Repo Alacakları1.001.912Takas Alacakları25.098Diğer Alacaklar1.895Finansal Varlıklar20 2.884.405 1.169.340TOPLAM VARLIKLAR3.325.441 2.471.231YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 5.396Diğer Borçlar5 14.865 17.627TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)14.865 23.023TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.310.576 2.448.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.448.208 1.523.708Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 533.179 312.267Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 894.025 4.433.331Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -564.836 -3.821.098TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.310.576 2.448.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 290.290 141.498Temettü Gelirleri11 29.985 10.976Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 271.162 157.512Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 31.400 78.261Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 730 594ESAS FAALİYET GELİRLERİ623.567 388.841Yönetim Ücretleri8 -51.647 -41.790Saklama Ücretleri8 -3.904 -3.160Denetim Ücretleri8 -17.480 -12.686Kurul Ücretleri8 -477 -1.511Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -8.341 -6.312Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -8.539 -11.115ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-90.388 -76.574ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)533.179 312.267NET DÖNEM KARI (ZARARI)533.179 312.267DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)533.179 312.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025983BIST