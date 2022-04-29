***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 19:45
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.007.983 -33.814.412
Net Dönem Karı (Zararı)
27.504.765 11.494.145
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
22.169.686 7.394.044
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -298.057 -211.204
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 22.467.743 7.605.248
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-41.964.525 -52.913.805
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 09.926 -34.025.616
Alınan Faiz
12 298.057 211.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.486.644 34.422.747
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 47.453.793 99.672.501
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -55.940.437 -65.249.754
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-478.661 608.335
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-478.661 608.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 870.709 262.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 392.048 870.709
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 392.048 870.709
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 418.744 250.187
Ters Repo Alacakları
5 2.002.334 1.001.973
Diğer Alacaklar
1
Finansal Varlıklar
20 73.994.133 55.646.021
TOPLAM VARLIKLAR
76.807.259 57.768.891
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 149.649 129.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
149.649 129.402
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
76.657.610 57.639.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
57.639.489 11.722.597
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 27.504.765 11.494.145
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 47.453.793 99.672.501
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -55.940.437 -65.249.754
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
76.657.610 57.639.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 298.057 211.204
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.853.682 4.576.388
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 22.467.743 7.605.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.806
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.619.482 12.399.646
Yönetim Ücretleri
8 -925.464 -731.538
Saklama Ücretleri
8 -111.506 -91.115
Denetim Ücretleri
8 -18.430 -14.010
Kurul Ücretleri
8 -14.640 -10.812
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.895 -16.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -31.782 -41.161
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.114.717 -905.501
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.504.765 11.494.145
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.504.765 11.494.145
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.504.765 11.494.145
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025984
BIST