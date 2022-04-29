***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.007.983 -33.814.412Net Dönem Karı (Zararı)27.504.765 11.494.145NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER22.169.686 7.394.044Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -298.057 -211.204Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 22.467.743 7.605.248İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-41.964.525 -52.913.805Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 09.926 -34.025.616Alınan Faiz12 298.057 211.204FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.486.644 34.422.747Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 47.453.793 99.672.501Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -55.940.437 -65.249.754YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-478.661 608.335NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-478.661 608.335DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 870.709 262.374DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 392.048 870.709Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 392.048 870.709Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 418.744 250.187Ters Repo Alacakları5 2.002.334 1.001.973Diğer AlacaklarFinansal Varlıklar20 73.994.133 55.646.021TOPLAM VARLIKLAR76.807.259 57.768.891YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 149.649 129.402TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)149.649 129.402TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)76.657.610 57.639.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)57.639.489 11.722.597Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 27.504.765 11.494.145Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 47.453.793 99.672.501Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -55.940.437 -65.249.754TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)76.657.610 57.639.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 298.057 211.204Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 5.853.682 4.576.388Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 22.467.743 7.605.248Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.806ESAS FAALİYET GELİRLERİ28.619.482 12.399.646Yönetim Ücretleri8 -925.464 -731.538Saklama Ücretleri8 -111.506 -91.115Denetim Ücretleri8 -18.430 -14.010Kurul Ücretleri8 -14.640 -10.812Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -12.895 -16.865Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -31.782 -41.161ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.114.717 -905.501ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.504.765 11.494.145NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.504.765 11.494.145DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)27.504.765 11.494.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025984BIST