***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarICBC TURKEY PORTFÖY 31.03.2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931370BIST