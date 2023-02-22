***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
22.02.2023 18:44
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ICBC Turkey Portföy 31.12.2022 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116134
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,0638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0276
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,4070
En Düşük
20,0000
18:051.111,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.111,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8662
|18,8707
|% 0,02
|
|Euro
|20,0556
|20,0638
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,7120
|22,8259
|% -0,25
|
|Frank
|20,2219
|20,3437
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0157
|5,0408
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-4,69
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.609
|7.674
|-25,00
|
|Yarım
|3.718
|3.755
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,13
|
|B. Petrol
|80,80
|80,80
|-2,25
|