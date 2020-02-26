***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 -885.497 -537.421 2.577.082 2.577.082Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.370 -2.370 -2.370Transferler-537.421 537.421Dönem Karı (Zararı)82.273Sermaye Arttırımı1.000.000 1.000.000 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985Transferler82.273 -82.273Dönem Karı (Zararı)798.565 798.565 798.565Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.406 -24.406 -24.406Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI80.206 -523.395Dönem Karı (Zararı)798.565 82.273Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-488.698 -553.947Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 5.791 4.333Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler277.341 14.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 237.257 24.726Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4,10 40.084 -9.848Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-771.830 -573.158Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -771.830 -573.158İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-229.661 -51.721Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-224.023 -13.973İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-224.023 -13.973Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-116.131 -67.752Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.951 -24.097İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)66.951 -24.097Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-85.856 -11.430İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler129.398 65.531Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)129.398 65.531Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları80.206 -523.395YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-65.443 -1.831Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-65.443 -1.831Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -65.443 -1.831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI772.905 1.573.990Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.000.000Alınan Faiz772.905 573.990YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)787.668 1.048.764NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)787.668 1.048.764DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.645.176 2.596.412DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.432.844 3.645.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.393.961 3.643.351Ticari Alacaklar4 318.580 94.557İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 309.244 82.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 9.336 11.978Peşin Ödenmiş Giderler7 221.888 105.757İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 221.888 105.757ARA TOPLAM4.934.429 3.843.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.934.429 3.843.665DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar66.844 3.455Diğer Maddi Duran Varlıklar5 66.844 3.455Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.712 6.449Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 2.712 6.449Ertelenmiş Vergi Varlığı17 128.245 36.288TOPLAM DURAN VARLIKLAR197.801 46.192TOPLAM VARLIKLAR5.132.230 3.889.857KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 71.804 4.853İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16 71.804 4.853Kısa Vadeli Karşılıklar254.177 37.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 254.177 37.353Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler248.234 108.634İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 174.818 50.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler73.416 58.248ARA TOPLAM574.215 150.840TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER574.215 150.840UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 126.871 82.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 126.871 82.032TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER126.871 82.032TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER701.086 232.872ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.431.144 3.656.985Ödenmiş Sermaye11 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.406 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)-24.406 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.343.015 -1.425.288Net Dönem Karı veya Zararı798.565 82.273TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.431.144 3.656.985TOPLAM KAYNAKLAR5.132.230 3.889.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.769.348 1.336.926TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.769.348 1.336.926BRÜT KAR (ZARAR)2.769.348 1.336.926Genel Yönetim Giderleri14 -2.781.909 -1.797.267Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 797.863 573.767Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -72.593 -41.915ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)712.709 71.511FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)712.709 71.511SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)712.709 71.511Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri85.856 10.762Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 85.856 10.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)798.565 82.273DÖNEM KARI (ZARARI)798.565 82.273Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları798.565 82.273Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.406Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları9 -30.507Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.101Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi6.101Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.406TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)774.159 82.273Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları774.159 82.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821846BIST