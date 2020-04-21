***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
21.04.2020 18:21
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985
Transferler
82.273 -82.273
Dönem Karı (Zararı)
290.448 290.448 290.448
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 1.343.015 290.448 3.947.483 3.947.483
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144
Transferler
798.565 -798.565
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.406
Dönem Karı (Zararı)
-42.166 -42.166 -42.166
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -544.450 -42.166 4.388.978 4.388.978
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-503.725 -40.639
Dönem Karı (Zararı)
-42.166 290.498
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-42.166 290.498
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-255.990 -173.331
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 4.436 1.158
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-118.788 29.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 21.364 15.887
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4,10 -140.152 13.671
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-99.262 -219.321
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -99.262 -219.321
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-42.376 15.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-205.569 -157.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.902 -54.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.902 -54.914
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-94.823 -101.717
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.504 2.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-65.504 2.371
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.144 -3.546
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.144 -3.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-503.725 -40.639
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.251 180.292
Alınan Faiz
98.251 180.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-405.474 139.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-405.474 139.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.432.844 3.645.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.027.370 3.784.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.066.663 4.393.961
Ticari Alacaklar
4 287.678 318.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 279.016 309.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 8.662 9.336
Peşin Ödenmiş Giderler
7 316.711 221.888
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 316.711 221.888
ARA TOPLAM
4.671.052 4.934.429
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.671.052 4.934.429
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
63.339 66.844
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 63.339 66.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.781 2.712
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 1.781 2.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 85.869 128.245
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
150.989 197.801
TOPLAM VARLIKLAR
4.822.041 5.132.230
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4-16 6.300 71.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4-16 6.300 71.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
76.944 254.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 76.944 254.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
201.584 248.234
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 140.404 174.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
61.180 73.416
ARA TOPLAM
284.828 574.215
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
284.828 574.215
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 148.235 126.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 148.235 126.871
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.235 126.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
433.063 701.086
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.388.978 4.431.144
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.406 -24.406
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-24.406 -24.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-544.450 -1.343.015
Net Dönem Karı veya Zararı
-42.166 798.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.388.978 4.431.144
TOPLAM KAYNAKLAR
4.822.041 5.132.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 515.495 583.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
515.495 583.292
BRÜT KAR (ZARAR)
515.495 583.292
Genel Yönetim Giderleri
14 -621.037 -475.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 108.641 219.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.888 -21.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
211 305.938
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
211 305.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
211 305.938
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.376 -15.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -42.376 -15.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.165 290.664
DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.165 290.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-42.165 290.664
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.165 290.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-42.165 290.664
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839621
BIST