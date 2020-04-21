***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985Transferler82.273 -82.273Dönem Karı (Zararı)290.448 290.448 290.448Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 1.343.015 290.448 3.947.483 3.947.483Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144Transferler798.565 -798.565Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.406Dönem Karı (Zararı)-42.166 -42.166 -42.166Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -544.450 -42.166 4.388.978 4.388.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-503.725 -40.639Dönem Karı (Zararı)-42.166 290.498Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-42.166 290.498Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-255.990 -173.331Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 4.436 1.158Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-118.788 29.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 21.364 15.887Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4,10 -140.152 13.671Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-99.262 -219.321Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -99.262 -219.321Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-42.376 15.274İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-205.569 -157.806Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.902 -54.914İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30.902 -54.914Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-94.823 -101.717Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-65.504 2.371İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-65.504 2.371Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-76.144 -3.546İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-76.144 -3.546İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-503.725 -40.639YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.251 180.292Alınan Faiz98.251 180.292YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-405.474 139.653NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-405.474 139.653DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.432.844 3.645.176DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.027.370 3.784.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.066.663 4.393.961Ticari Alacaklar4 287.678 318.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-16 279.016 309.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 8.662 9.336Peşin Ödenmiş Giderler7 316.711 221.888İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 316.711 221.888ARA TOPLAM4.671.052 4.934.429TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.671.052 4.934.429DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar63.339 66.844Diğer Maddi Duran Varlıklar5 63.339 66.844Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.781 2.712Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 1.781 2.712Ertelenmiş Vergi Varlığı17 85.869 128.245TOPLAM DURAN VARLIKLAR150.989 197.801TOPLAM VARLIKLAR4.822.041 5.132.230KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4-16 6.300 71.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4-16 6.300 71.804Kısa Vadeli Karşılıklar76.944 254.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 76.944 254.177Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler201.584 248.234İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 140.404 174.818İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler61.180 73.416ARA TOPLAM284.828 574.215TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER284.828 574.215UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 148.235 126.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 148.235 126.871TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER148.235 126.871TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER433.063 701.086ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.388.978 4.431.144Ödenmiş Sermaye11 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.406 -24.406Diğer Kazançlar (Kayıplar)-24.406 -24.406Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-544.450 -1.343.015Net Dönem Karı veya Zararı-42.166 798.565TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.388.978 4.431.144TOPLAM KAYNAKLAR4.822.041 5.132.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 515.495 583.292TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)515.495 583.292BRÜT KAR (ZARAR)515.495 583.292Genel Yönetim Giderleri14 -621.037 -475.184Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 108.641 219.321Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -2.888 -21.491ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)211 305.938FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)211 305.938SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)211 305.938Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-42.376 -15.274Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -42.376 -15.274SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-42.165 290.664DÖNEM KARI (ZARARI)-42.165 290.664Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-42.165 290.664Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-42.165 290.664Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-42.165 290.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839621BIST