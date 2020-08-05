***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985Transferler82.273 -82.273Dönem Karı (Zararı)546.576 546.576 546.576Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.343.015 546.576 4.203.561 4.203.561Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144Transferler798.565 -798.565Dönem Karı (Zararı)158.123 158.123 158.123Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -24.406 544.450 158.123 4.589.267 4.589.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-410.602 -15.640Dönem Karı (Zararı)158.123 546.576Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-386.067 -374.154Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 10.881 2.330Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-269.644 48.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4,9 -269.644 48.022Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-187.903 -428.946Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -187.903 -428.946Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler60.599 4.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-182.658 -188.062Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.302 -82.938İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.302 -82.938Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-75.422 -121.612Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-71.619 -4.853İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-71.619 -4.853Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.315 21.341İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-25.315 21.341İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-410.602 -15.640YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.123 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.123 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.123FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI184.953 358.966Alınan Faiz184.953 358.966YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-229.772 343.326NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-229.772 343.326DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.432.844 3.645.176DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.203.072 3.988.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.169.792 4.393.961Ticari Alacaklar4 328.882 318.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,16 320.505 309.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 8.377 9.336Peşin Ödenmiş Giderler7 297.310 221.888İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 297.310 221.888ARA TOPLAM4.795.984 4.934.429TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.795.984 4.934.429DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar61.948 66.844Diğer Maddi Duran Varlıklar5 61.948 66.844Maddi Olmayan Duran Varlıklar850 2.712Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 850 2.712Ertelenmiş Vergi Varlığı17 67.646 128.245TOPLAM DURAN VARLIKLAR130.444 197.801TOPLAM VARLIKLAR4.926.428 5.132.230KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4,16 185 71.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4,16 185 71.804Kısa Vadeli Karşılıklar47.395 254.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 47.395 254.177Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler222.919 248.234İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 163.492 174.818İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 59.427 73.416ARA TOPLAM270.499 574.215TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER270.499 574.215UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 66.662 126.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar66.662 126.871TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.662 126.871TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER337.161 701.086ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.589.267 4.431.144Ödenmiş Sermaye11 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.406 -24.406Diğer Kazançlar (Kayıplar)-24.406 -24.406Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-544.450 -1.343.015Net Dönem Karı veya Zararı158.123 798.565TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.589.267 4.431.144TOPLAM KAYNAKLAR4.926.428 5.132.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.118.814 1.203.442 603.319 620.150TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.118.814 1.203.442 603.319 620.150BRÜT KAR (ZARAR)1.118.814 1.203.442 603.319 620.150Genel Yönetim Giderleri14 -1.176.106 -1.033.497 -555.069 -558.147Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 283.230 428.946 174.590 209.625Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -7.216 -47.875 -4.328 -26.384ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)218.722 551.016 218.512 245.244FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)218.722 551.016 218.512 245.244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)218.722 551.016 218.512 245.244Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-60.599 -4.440 -18.223 10.834Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -60.599 -4.440 -18.223 10.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)158.123 546.576 200.289 256.078DÖNEM KARI (ZARARI)158.123 546.576 200.289 256.078Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları158.123 546.576 200.289 256.078Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)158.123 546.576 200.289 256.078Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları158.123 546.576 200.289 256.078http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865499BIST