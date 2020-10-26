***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2020 18:07
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985
Transferler
82.273 -82.273
Dönem Karı (Zararı)
945.278 945.278 945.278
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.343.015 945.278 4.602.263 4.602.263
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144
Transferler
798.565 -798.565
Dönem Karı (Zararı)
340.204 340.204 340.204
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -24.406 544.450 340.204 4.771.348 4.771.348
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-141.683 83.669
Dönem Karı (Zararı)
340.204 945.278
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-477.590 -597.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 16.288 3.515
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-261.162 73.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4,9 -261.162 73.176
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-286.262 -648.836
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -286.262 -648.836
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
53.546 -25.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.297 -264.346
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.468 -187.021
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.468 -187.021
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
57.456 -132.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.804 1.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-71.804 1.447
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.701 54.238
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.701 54.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-118 -100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-118 -100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-141.683 83.669
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.123 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.123 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
262.725 649.379
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
262.725 649.379
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
116.919 733.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
116.919 733.048
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.432.844 3.645.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.549.763 4.378.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.533.971 4.393.961
Ticari Alacaklar
4 314.112 318.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,16 306.712 309.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.400 9.336
Diğer Alacaklar
118 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
118 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 164.432 221.888
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 164.432 221.888
ARA TOPLAM
5.012.633 4.934.429
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.012.633 4.934.429
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
57.391 66.844
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 57.391 66.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 2.712
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 0 2.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 74.699 128.245
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.090 197.801
TOPLAM VARLIKLAR
5.144.723 5.132.230
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4,16 0 71.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4,16 0 71.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.334 254.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 46.334 254.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
253.935 248.234
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 187.621 174.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 66.314 73.416
ARA TOPLAM
300.269 574.215
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
300.269 574.215
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 73.106 126.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
73.106 126.871
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.106 126.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
373.375 701.086
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.771.348 4.431.144
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.406 -24.406
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-24.406 -24.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-544.450 -1.343.015
Net Dönem Karı veya Zararı
340.204 798.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.771.348 4.431.144
TOPLAM KAYNAKLAR
5.144.723 5.132.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 1.837.846 2.058.064
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.837.846 2.058.064
BRÜT KAR (ZARAR)
1.837.846 2.058.064
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.808.727 -1.736.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 377.925 648.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -13.294 -50.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
393.750 920.162
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
393.750 920.162 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
393.750 920.162 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-53.546 25.116
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -53.546 25.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
340.204 945.278 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
340.204 945.278 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
340.204 945.278
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
340.204 945.278 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
340.204 945.278
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883974
BIST