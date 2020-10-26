***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985Transferler82.273 -82.273Dönem Karı (Zararı)945.278 945.278 945.278Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.343.015 945.278 4.602.263 4.602.263Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144Transferler798.565 -798.565Dönem Karı (Zararı)340.204 340.204 340.204Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -24.406 544.450 340.204 4.771.348 4.771.348Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-141.683 83.669Dönem Karı (Zararı)340.204 945.278Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-477.590 -597.263Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 16.288 3.515Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-261.162 73.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4,9 -261.162 73.176Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-286.262 -648.836Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -286.262 -648.836Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler53.546 -25.118İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.297 -264.346Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.468 -187.021İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.468 -187.021Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)57.456 -132.910Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-71.804 1.447İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-71.804 1.447Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.701 54.238İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.701 54.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-118 -100Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-118 -100Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-141.683 83.669YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.123 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.123 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.123FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI262.725 649.379Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Alınan Faiz262.725 649.379YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)116.919 733.048NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)116.919 733.048DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.432.844 3.645.176DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.549.763 4.378.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.533.971 4.393.961Ticari Alacaklar4 314.112 318.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,16 306.712 309.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 7.400 9.336Diğer Alacaklar118 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar118 0Peşin Ödenmiş Giderler7 164.432 221.888İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 164.432 221.888ARA TOPLAM5.012.633 4.934.429TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.012.633 4.934.429DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar57.391 66.844Diğer Maddi Duran Varlıklar5 57.391 66.844Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 2.712Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 0 2.712Ertelenmiş Vergi Varlığı17 74.699 128.245TOPLAM DURAN VARLIKLAR132.090 197.801TOPLAM VARLIKLAR5.144.723 5.132.230KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4,16 0 71.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4,16 0 71.804Kısa Vadeli Karşılıklar46.334 254.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 46.334 254.177Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler253.935 248.234İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 187.621 174.818İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 66.314 73.416ARA TOPLAM300.269 574.215TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER300.269 574.215UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 73.106 126.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar73.106 126.871TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.106 126.871TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER373.375 701.086ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.771.348 4.431.144Ödenmiş Sermaye11 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.406 -24.406Diğer Kazançlar (Kayıplar)-24.406 -24.406Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-544.450 -1.343.015Net Dönem Karı veya Zararı340.204 798.565TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.771.348 4.431.144TOPLAM KAYNAKLAR5.144.723 5.132.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.837.846 2.058.064TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.837.846 2.058.064BRÜT KAR (ZARAR)1.837.846 2.058.064Genel Yönetim Giderleri14 -1.808.727 -1.736.326Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 377.925 648.836Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -13.294 -50.412ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)393.750 920.162FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)393.750 920.162 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)393.750 920.162 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-53.546 25.116Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -53.546 25.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)340.204 945.278 0DÖNEM KARI (ZARARI)340.204 945.278 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları340.204 945.278Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)340.204 945.278 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları340.204 945.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883974BIST