***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144Transferler798.565 -798.565Dönem Karı (Zararı)-42.166 -42.166 -42.166Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.406 0Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -24.406 -544.450 -42.166 4.388.978 4.388.978Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 4.939.859Transferler430.507 -430.507Dönem Karı (Zararı)92.001 92.001 92.001Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 53.802 -113.943 92.001 5.031.860 5.031.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-180.081 -503.725Dönem Karı (Zararı)92.001 -42.166Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-192.331 -255.990Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.441 4.436Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.695 -118.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.369 21.364Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.326 -140.152Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-205.907 -99.262Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-205.907 -99.262Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.440 -42.376İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.022 -205.569Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.614 30.902İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)34.614 30.902Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-92.944 -94.823Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.007 -65.504İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.007 -65.504Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.301 -76.144İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)32.301 -76.144Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-120.352 -503.725Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-59.729 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI216.567 98.251Alınan Faiz216.567 98.251YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.486 -405.474NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.486 -405.474DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.836.118 4.432.844DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.872.604 4.027.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.842.852 4.817.384Ticari Alacaklar4 322.933 357.547İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 316.433 351.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 6.500 6.450Diğer Alacaklar60.421 692İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar60.421 692Peşin Ödenmiş Giderler7 134.957 42.013İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 134.957 42.013ARA TOPLAM5.361.163 5.217.636TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.361.163 5.217.636DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar48.448 52.889Diğer Maddi Duran Varlıklar5 48.448 52.889Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 77.722 82.162TOPLAM DURAN VARLIKLAR126.170 135.051TOPLAM VARLIKLAR5.487.333 5.352.687KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 6.756 749İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.756 749Kısa Vadeli Karşılıklar47.856 44.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 47.856 44.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler330.379 298.078İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 118.594 187.853İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler211.785 110.225ARA TOPLAM384.991 343.715TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER384.991 343.715UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 70.482 69.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 70.482 69.113TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.482 69.113TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER455.473 412.828ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.031.860 4.939.859Ödenmiş Sermaye11 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.802 53.802Diğer Kazançlar (Kayıplar)53.802 53.802Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-113.943 -544.450Net Dönem Karı veya Zararı92.001 430.507TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.031.860 4.939.859TOPLAM KAYNAKLAR5.487.333 5.352.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 785.642 515.495TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)785.642 515.495BRÜT KAR (ZARAR)785.642 515.495Genel Yönetim Giderleri13 -812.403 -621.037Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 241.514 108.640Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -79.905 -2.888ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)134.848 210FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)134.848 210SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)134.848 210Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-42.847 -42.376Dönem Vergi (Gideri) Geliri-38.407 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -4.440 -42.376SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)92.001 -42.166DÖNEM KARI (ZARARI)92.001 -42.166Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları92.001 -42.166Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.001 -42.166Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları92.001 -42.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931369BIST