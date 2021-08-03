***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 0 4.431.144Transferler798.565 -798.565Dönem Karı (Zararı)158.123 158.123 0 158.123Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -24.406 -544.450 158.123 4.589.267 0 4.589.267Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 0 4.939.859Transferler430.507 -430.507Dönem Karı (Zararı)451.696 451.696 0 451.696Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 53.802 -113.943 451.696 5.391.555 0 5.391.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.592 -410.602Dönem Karı (Zararı)451.696 158.123Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-341.094 -386.067Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,6 8.881 10.881Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.066 -269.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 7.238 -266.991Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 2.828 -2.653Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-439.399 -187.903Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -439.399 -187.903Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler79.358 60.599İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-105.001 -182.658Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler38.640 -10.302İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)38.640 -10.302Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-75.814 -75.422Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.821 -71.619İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.821 -71.619Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-83.648 -25.315İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-83.648 -25.315Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.601 -410.602Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-83.193 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -4.123Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -4.123Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -4.123FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI390.311 184.953Alınan Faiz390.311 184.953YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)312.719 -229.772NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)312.719 -229.772DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.836.118 4.432.844DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.148.837 4.203.072Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.176.363 4.817.384Ticari Alacaklar4 318.907 357.547İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 311.921 351.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.986 6.450Diğer Alacaklar83.885 692İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar83.885 692Peşin Ödenmiş Giderler117.827 42.013ARA TOPLAM5.696.982 5.217.636TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.696.982 5.217.636DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar5 44.008 52.889Diğer Maddi Duran Varlıklar5 44.008 52.889Ertelenmiş Vergi Varlığı17 94.211 82.162TOPLAM DURAN VARLIKLAR138.219 135.051TOPLAM VARLIKLAR5.835.201 5.352.687KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 16.570 749İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16.570 749Kısa Vadeli Karşılıklar9 47.856 44.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar47.856 44.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 305.837 298.078İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 241.190 187.853İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler64.647 110.225ARA TOPLAM370.263 343.715TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER370.263 343.715UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 73.383 69.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar73.383 69.113TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.383 69.113TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER443.646 412.828ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.391.555 4.939.859Ödenmiş Sermaye11 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.802 53.802Diğer Kazançlar (Kayıplar)53.802 53.802Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-113.943 -544.450Net Dönem Karı veya Zararı451.696 430.507TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.391.555 4.939.859TOPLAM KAYNAKLAR5.835.201 5.352.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.601.021 1.118.814 815.379 603.319TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.601.021 1.118.814 815.379 603.319BRÜT KAR (ZARAR)1.601.021 1.118.814 815.379 603.319Genel Yönetim Giderleri13 -1.471.090 -1.176.106 -658.687 -555.069Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 496.368 283.230 254.854 174.590Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -95.245 -7.216 -15.340 -4.238ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)531.054 218.722 396.206 218.602FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)531.054 218.722 396.206 218.602SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)531.054 218.722 396.206 218.602Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-79.358 -60.599 -36.511 -18.223Dönem Vergi (Gideri) Geliri-91.407 -53.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 12.049 -60.599 16.489 -18.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)451.696 158.123 359.695 200.379DÖNEM KARI (ZARARI)451.696 158.123 359.695 200.379Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları451.696 158.123 359.695 200.379Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)451.696 158.123 359.695 200.379Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları451.696 158.123 359.695 200.379http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954596BIST