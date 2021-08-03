***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
03.08.2021 20:54
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 0 4.431.144
Transferler
798.565 -798.565
Dönem Karı (Zararı)
158.123 158.123 0 158.123
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -24.406 -544.450 158.123 4.589.267 0 4.589.267
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 0 4.939.859
Transferler
430.507 -430.507
Dönem Karı (Zararı)
451.696 451.696 0 451.696
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 53.802 -113.943 451.696 5.391.555 0 5.391.555
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.592 -410.602
Dönem Karı (Zararı)
451.696 158.123
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-341.094 -386.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6 8.881 10.881
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.066 -269.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 7.238 -266.991
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 2.828 -2.653
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-439.399 -187.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -439.399 -187.903
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
79.358 60.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-105.001 -182.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.640 -10.302
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.640 -10.302
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-75.814 -75.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.821 -71.619
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.821 -71.619
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.648 -25.315
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.648 -25.315
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.601 -410.602
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-83.193 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -4.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.123
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
390.311 184.953
Alınan Faiz
390.311 184.953
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
312.719 -229.772
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
312.719 -229.772
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.836.118 4.432.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.148.837 4.203.072
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.176.363 4.817.384
Ticari Alacaklar
4 318.907 357.547
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 311.921 351.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.986 6.450
Diğer Alacaklar
83.885 692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
83.885 692
Peşin Ödenmiş Giderler
117.827 42.013
ARA TOPLAM
5.696.982 5.217.636
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.696.982 5.217.636
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
5 44.008 52.889
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 44.008 52.889
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 94.211 82.162
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
138.219 135.051
TOPLAM VARLIKLAR
5.835.201 5.352.687
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 16.570 749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.570 749
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 47.856 44.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
47.856 44.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 305.837 298.078
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 241.190 187.853
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
64.647 110.225
ARA TOPLAM
370.263 343.715
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.263 343.715
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 73.383 69.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
73.383 69.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.383 69.113
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
443.646 412.828
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.391.555 4.939.859
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.802 53.802
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
53.802 53.802
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-113.943 -544.450
Net Dönem Karı veya Zararı
451.696 430.507
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.391.555 4.939.859
TOPLAM KAYNAKLAR
5.835.201 5.352.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 1.601.021 1.118.814 815.379 603.319
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.601.021 1.118.814 815.379 603.319
BRÜT KAR (ZARAR)
1.601.021 1.118.814 815.379 603.319
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.471.090 -1.176.106 -658.687 -555.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 496.368 283.230 254.854 174.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -95.245 -7.216 -15.340 -4.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
531.054 218.722 396.206 218.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
531.054 218.722 396.206 218.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
531.054 218.722 396.206 218.602
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-79.358 -60.599 -36.511 -18.223
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-91.407 -53.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 12.049 -60.599 16.489 -18.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
451.696 158.123 359.695 200.379
DÖNEM KARI (ZARARI)
451.696 158.123 359.695 200.379
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
451.696 158.123 359.695 200.379
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
451.696 158.123 359.695 200.379
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
451.696 158.123 359.695 200.379
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954596
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