***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 0 4.431.144Transferler798.565 -798.565 0Dönem Karı (Zararı)340.204 340.204 0 340.204Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -24.406 -544.450 340.204 4.771.348 0 4.771.348Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 0 4.939.859Transferler430.507 -430.507 0 530.303 530.303 0 530.303Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 53.802 -113.943 530.303 5.470.162 0 5.470.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-224.195 -141.683Dönem Karı (Zararı)530.303 340.204Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-482.276 -477.590Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,6 13.322 16.288Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler59.544 -261.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 55.580 -261.608Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 3.964 446Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-685.996 -286.262Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -685.996 -286.262Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 130.854 53.546İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler36.440 -4.179Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler28.938 4.468İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28.938 4.468Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-47.865 57.456Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.821 -71.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.821 -71.804Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.546 5.701İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)39.546 5.701Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları84.467 -141.565Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-308.662 -118YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -4.123Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -4.123Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -4.123FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI666.578 262.725Alınan Faiz666.578 262.725YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)442.383 116.919NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)442.383 116.919DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.836.118 4.432.844DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.278.501 4.549.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.275.221 4.817.384Ticari Alacaklar4 328.609 357.547İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 321.559 351.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.050 6.450Diğer Alacaklar113.917 692İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar113.917 692Peşin Ödenmiş Giderler7 89.878 42.013İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler89.878 42.013Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar47.446ARA TOPLAM5.855.071 5.217.636TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.855.071 5.217.636DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar5 39.567 52.889Diğer Maddi Duran Varlıklar39.567 52.889Ertelenmiş Vergi Varlığı17 99.299 82.162TOPLAM DURAN VARLIKLAR138.866 135.051TOPLAM VARLIKLAR5.993.937 5.352.687KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 16.570 749İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16.570 749Kısa Vadeli Karşılıklar9 83.727 44.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar83.727 44.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 337.624 298.078İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 225.211 187.853İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler112.413 110.225ARA TOPLAM437.921 343.715TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER437.921 343.715UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 85.854 69.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar85.854 69.113TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.854 69.113TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER523.775 412.828ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.470.162 4.939.859Ödenmiş Sermaye11 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.802 53.802Diğer Kazançlar (Kayıplar)53.802 53.802Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-113.943 -544.450Net Dönem Karı veya Zararı530.303 430.507TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.470.162 4.939.859TOPLAM KAYNAKLAR5.993.937 5.352.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.350.899 1.837.846TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.350.899 1.837.846BRÜT KAR (ZARAR)2.350.899 1.837.846Genel Yönetim Giderleri13 -2.324.096 -1.808.727Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 742.964 377.925Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -108.610 -13.294ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)661.157 393.750FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)661.157 393.750SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)661.157 393.750Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-130.854 -53.546Dönem Vergi (Gideri) Geliri-147.991Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 17.137 -53.546SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)530.303 340.204DÖNEM KARI (ZARARI)530.303 340.204Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları530.303 340.204Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)530.303 340.204Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları530.303 340.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972603BIST