***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayaosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 0 4.431.144Transferler798.565 -798.565 0 0 0Dönem Karı (Zararı)78.208 430.507 508.715 0 508.715Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 0 4.939.859Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 0 4.939.859Transferler430.507 -430.507 0 0 0Dönem Karı (Zararı)489.054 489.054 0 489.054Sermaye Arttırımı3.500.000 3.500.000 0 3.500.000Dönem Sonu Bakiyeler8.500.000 53.802 -113.943 489.054 8.928.913 0 8.928.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.831.120 -13.963Dönem Karı (Zararı)489.054 430.507Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)489.054 430.507Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-568.893 -641.683Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,6 18.316 20.790Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler67.744 -264.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 62.477 -267.047Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 5.267 2.938Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-926.741 -444.447Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -926.741 -444.447Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 271.788 46.083İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.243 197.905Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-125.859 -38.967İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-125.859 -38.967Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.010 179.875Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler178.870 -71.055İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)178.870 -71.055Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-62.244 128.052İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-62.244 128.052Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-102.082 -13.271Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -205.008Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.524.030 -692YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -4.123Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -4.123Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -4.123FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.439.473 421.360Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.500.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.500.000 0Alınan Faiz939.473 421.360YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)608.353 403.274NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)608.353 403.274DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.836.118 4.432.844DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.444.471 4.836.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.917.319 4.817.384Ticari Alacaklar4 483.406 357.547İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 476.698 351.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.708 6.450Diğer Alacaklar15.141 692İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15.141 692Peşin Ödenmiş Giderler7 55.023 42.013İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler55.023 42.013ARA TOPLAM9.470.889 5.217.636TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.470.889 5.217.636DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar5 34.573 52.889Diğer Maddi Duran Varlıklar34.573 52.889Ertelenmiş Vergi Varlığı17 62.310 82.162TOPLAM DURAN VARLIKLAR96.883 135.051TOPLAM VARLIKLAR9.567.772 5.352.687KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 179.619 749İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 171.359İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.260 749Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 46.928Kısa Vadeli Karşılıklar9 82.715 44.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar82.715 44.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 235.834 298.078İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 57.218 187.853İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler178.616 110.225ARA TOPLAM545.096 343.715TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER545.096 343.715UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 93.763 69.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar93.763 69.113TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER93.763 69.113TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER638.859 412.828ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.928.913 4.939.859Ödenmiş Sermaye11 8.500.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.802 53.802Diğer Kazançlar (Kayıplar)53.802 53.802Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-113.943 -544.450Net Dönem Karı veya Zararı489.054 430.507TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.928.913 4.939.859TOPLAM KAYNAKLAR9.567.772 5.352.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 3.324.561 2.590.084TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.324.561 2.590.084BRÜT KAR (ZARAR)3.324.561 2.590.084Genel Yönetim Giderleri13 -3.428.961 -2.577.861Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 983.711 502.036Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -118.469 -23.697ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)760.842 490.562FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)760.842 490.562SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)760.842 490.562Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-271.788 -60.055Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -251.936 -33.524Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -19.852 -26.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)489.054 430.507DÖNEM KARI (ZARARI)489.054 430.507Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları489.054 430.507Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 78.208Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)97.760Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.552Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-19.552Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 78.208TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)489.054 508.715Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları489.054 508.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003573BIST