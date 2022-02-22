***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
22.02.2022 19:48
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayaosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 0 4.431.144
Transferler
798.565 -798.565 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
78.208 430.507 508.715 0 508.715
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 0 4.939.859
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 0 4.939.859
Transferler
430.507 -430.507 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
489.054 489.054 0 489.054
Sermaye Arttırımı
3.500.000 3.500.000 0 3.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 53.802 -113.943 489.054 8.928.913 0 8.928.913
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.831.120 -13.963
Dönem Karı (Zararı)
489.054 430.507
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
489.054 430.507
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-568.893 -641.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6 18.316 20.790
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.744 -264.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 62.477 -267.047
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 5.267 2.938
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-926.741 -444.447
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -926.741 -444.447
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 271.788 46.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.243 197.905
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.859 -38.967
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-125.859 -38.967
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.010 179.875
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
178.870 -71.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
178.870 -71.055
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.244 128.052
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-62.244 128.052
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-102.082 -13.271
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -205.008
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.524.030 -692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -4.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.123
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.439.473 421.360
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500.000 0
Alınan Faiz
939.473 421.360
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
608.353 403.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
608.353 403.274
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.836.118 4.432.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.444.471 4.836.118
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.917.319 4.817.384
Ticari Alacaklar
4 483.406 357.547
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 476.698 351.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.708 6.450
Diğer Alacaklar
15.141 692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.141 692
Peşin Ödenmiş Giderler
7 55.023 42.013
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
55.023 42.013
ARA TOPLAM
9.470.889 5.217.636
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.470.889 5.217.636
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
5 34.573 52.889
Diğer Maddi Duran Varlıklar
34.573 52.889
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 62.310 82.162
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
96.883 135.051
TOPLAM VARLIKLAR
9.567.772 5.352.687
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 179.619 749
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 171.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.260 749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 46.928
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 82.715 44.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
82.715 44.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 235.834 298.078
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 57.218 187.853
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
178.616 110.225
ARA TOPLAM
545.096 343.715
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
545.096 343.715
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 93.763 69.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
93.763 69.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.763 69.113
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
638.859 412.828
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.928.913 4.939.859
Ödenmiş Sermaye
11 8.500.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.802 53.802
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
53.802 53.802
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-113.943 -544.450
Net Dönem Karı veya Zararı
489.054 430.507
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.928.913 4.939.859
TOPLAM KAYNAKLAR
9.567.772 5.352.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 3.324.561 2.590.084
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.324.561 2.590.084
BRÜT KAR (ZARAR)
3.324.561 2.590.084
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.428.961 -2.577.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 983.711 502.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -118.469 -23.697
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
760.842 490.562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
760.842 490.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
760.842 490.562
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-271.788 -60.055
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -251.936 -33.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -19.852 -26.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
489.054 430.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
489.054 430.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
489.054 430.507
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 78.208
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
97.760
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-19.552
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 78.208
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
489.054 508.715
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
489.054 508.715
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003573
BIST