***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 4.939.859Transferler430.507 -430.504 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)92.001 92.001 92.001Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 53.802 -113.943 92.001 5.031.860 5.031.860Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 8.500.000 53.802 -113.943 489.054 8.928.913 8.928.913Transferler23.285 465.769 -489.054 0 0Dönem Karı (Zararı)-192.968 -192.968 -192.968Dönem Sonu Bakiyeler8.500.000 53.802 23.285 351.826 -192.968 8.735.945 8.735.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.878.307 -180.081Dönem Karı (Zararı)-192.968 92.001Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-192.968 92.001Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-265.917 -192.331Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,6 4.440 4.441Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler156.779 4.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 128.378 4.337Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 28.401 358Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-397.129 -205.907Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -397.129 -205.907Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -30.007 4.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.384.120 -79.751Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-106.634 34.614İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-106.634 34.614Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7.893 -92.944Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.275 6.007İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24.275 6.007Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-64.808 32.301İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-64.808 32.301İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.523.394 -59.729Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.523.394 -59.729Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.925.235 -180.081Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -46.928YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI283.930 216.567Alınan Faiz283.930 216.567YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.162.237 36.486NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.162.237 36.486DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.444.471 4.836.118DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.606.708 4.872.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.654.773 8.917.319Ticari Alacaklar4 590.040 483.406İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 514.524 476.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar75.516 6.708Diğer Alacaklar1.328 15.141İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.328 15.141Peşin Ödenmiş Giderler7 47.130 55.023İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler47.130 55.023ARA TOPLAM9.293.271 9.470.889TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.293.271 9.470.889DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar30.133 34.573Diğer Maddi Duran Varlıklar5 30.133 34.573Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 92.317 62.310TOPLAM DURAN VARLIKLAR122.450 96.883TOPLAM VARLIKLAR9.415.721 9.567.772KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 203.894 179.619İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 203.894 171.359İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.260Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 0 46.928Kısa Vadeli Karşılıklar9 128.235 82.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar128.235 82.715Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 171.026 235.834İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 0 57.218İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler171.026 178.616ARA TOPLAM503.155 545.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER503.155 545.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 176.621 93.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar176.621 93.763TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER176.621 93.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER679.776 638.859ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.735.945 8.928.913Ödenmiş Sermaye11 8.500.000 8.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.802 53.802Diğer Kazançlar (Kayıplar)53.802 53.802Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.285 0Yasal Yedekler23.285 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları351.826 -113.943Net Dönem Karı veya Zararı-192.968 489.054TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.735.945 8.928.913TOPLAM KAYNAKLAR9.415.721 9.567.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.075.382 785.642TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.075.382 785.642BRÜT KAR (ZARAR)1.075.382 785.642Genel Yönetim Giderleri13 -1.668.953 -812.403Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 418.009 241.514Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -47.413 -79.905ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-222.975 134.848FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-222.975 134.848SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-222.975 134.848Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30.007 -42.847Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 -38.407Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 30.007 -4.440SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-192.968 92.001DÖNEM KARI (ZARARI)-192.968 92.001Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-192.968 92.001Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-192.968 92.001Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-192.968 92.001http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024038BIST