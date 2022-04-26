***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.04.2022 18:35
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 4.939.859
Transferler
430.507 -430.504 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.001 92.001 92.001
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 53.802 -113.943 92.001 5.031.860 5.031.860
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 8.500.000 53.802 -113.943 489.054 8.928.913 8.928.913
Transferler
23.285 465.769 -489.054 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-192.968 -192.968 -192.968
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 53.802 23.285 351.826 -192.968 8.735.945 8.735.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.878.307 -180.081
Dönem Karı (Zararı)
-192.968 92.001
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-192.968 92.001
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-265.917 -192.331
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6 4.440 4.441
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
156.779 4.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 128.378 4.337
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 28.401 358
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-397.129 -205.907
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -397.129 -205.907
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -30.007 4.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.384.120 -79.751
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.634 34.614
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-106.634 34.614
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.893 -92.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.275 6.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.275 6.007
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.808 32.301
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-64.808 32.301
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.523.394 -59.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.523.394 -59.729
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.925.235 -180.081
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -46.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
283.930 216.567
Alınan Faiz
283.930 216.567
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.162.237 36.486
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.162.237 36.486
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.444.471 4.836.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.606.708 4.872.604
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.654.773 8.917.319
Ticari Alacaklar
4 590.040 483.406
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 514.524 476.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
75.516 6.708
Diğer Alacaklar
1.328 15.141
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.328 15.141
Peşin Ödenmiş Giderler
7 47.130 55.023
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
47.130 55.023
ARA TOPLAM
9.293.271 9.470.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.293.271 9.470.889
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
30.133 34.573
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 30.133 34.573
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 92.317 62.310
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
122.450 96.883
TOPLAM VARLIKLAR
9.415.721 9.567.772
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 203.894 179.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 203.894 171.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 46.928
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 128.235 82.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
128.235 82.715
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 171.026 235.834
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 57.218
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
171.026 178.616
ARA TOPLAM
503.155 545.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
503.155 545.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 176.621 93.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
176.621 93.763
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.621 93.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
679.776 638.859
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.735.945 8.928.913
Ödenmiş Sermaye
11 8.500.000 8.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.802 53.802
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
53.802 53.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.285 0
Yasal Yedekler
23.285 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
351.826 -113.943
Net Dönem Karı veya Zararı
-192.968 489.054
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.735.945 8.928.913
TOPLAM KAYNAKLAR
9.415.721 9.567.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 1.075.382 785.642
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.075.382 785.642
BRÜT KAR (ZARAR)
1.075.382 785.642
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.668.953 -812.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 418.009 241.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -47.413 -79.905
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-222.975 134.848
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-222.975 134.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-222.975 134.848
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30.007 -42.847
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -38.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 30.007 -4.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-192.968 92.001
DÖNEM KARI (ZARARI)
-192.968 92.001
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-192.968 92.001
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-192.968 92.001
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-192.968 92.001
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024038
BIST