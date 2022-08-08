***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 4.939.859Transferler430.507 -430.507 0 0Dönem Karı (Zararı)451.696 451.696 451.696Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 53.802 -113.943 451.696 5.391.555 5.391.555Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 8.500.000 53.802 -113.943 489.054 8.928.913 8.928.913Transferler23.285 465.769 -489.054 0 0Dönem Karı (Zararı)173.676 173.676 173.676Dönem Sonu Bakiyeler8.500.000 53.802 23.285 351.826 173.676 9.102.589 9.102.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.838.813 -77.592Dönem Karı (Zararı)173.676 451.696Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)173.676 451.696Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-682.817 -341.094Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6 8.881 8.881Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.528 10.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-12.119 7.238Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler31.647 2.828Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-762.941 -439.399Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-762.941 -439.399Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler51.715 79.358İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.432.563 -188.194Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.594 38.640İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-57.594 38.640Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15.811 -75.814Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.121 15.821İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.121 15.821Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-62.271 -83.648İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-62.271 -83.648İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.524.496 -83.193Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.524.496 -83.193Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.923.422 -77.592Vergi İadeleri (Ödemeleri)-84.609YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI687.572 390.311Alınan Faiz687.572 390.311YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.526.385 312.719NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.526.385 312.719DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.444.471 4.836.118DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.970.856 5.148.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.977.845 8.917.319Ticari Alacaklar4 541.000 483.406İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 535.540 476.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.460 6.708Diğer Alacaklar226 15.141İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 226 15.141Peşin Ödenmiş Giderler39.212 55.023İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler39.212 55.023ARA TOPLAM9.558.283 9.470.889TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.558.283 9.470.889DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar25.692 34.573Diğer Maddi Duran Varlıklar5 25.692 34.573Ertelenmiş Vergi Varlığı17 62.984 62.310TOPLAM DURAN VARLIKLAR88.676 96.883TOPLAM VARLIKLAR9.646.959 9.567.772KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 191.740 179.619İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 191.740 171.359İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.260Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.708 46.928Kısa Vadeli Karşılıklar9 58.073 82.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar58.073 82.715Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 173.563 235.834İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 6.300 57.218İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler167.263 178.616ARA TOPLAM438.084 545.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER438.084 545.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 106.286 93.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar106.286 93.763TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.286 93.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER544.370 638.859ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.102.589 8.928.913Ödenmiş Sermaye11 8.500.000 8.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.802 53.802Diğer Kazançlar (Kayıplar)9 53.802 53.802Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.285 0Yasal Yedekler23.285 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları351.826 -113.943Net Dönem Karı veya Zararı173.676 489.054TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.102.589 8.928.913TOPLAM KAYNAKLAR9.646.959 9.567.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.258.818 1.601.021 1.183.436 815.379TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.258.818 1.601.021 1.183.436 815.379BRÜT KAR (ZARAR)2.258.818 1.601.021 1.183.436 815.379Genel Yönetim Giderleri13 -2.781.354 -1.471.090 -1.112.401 -658.687Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 810.882 496.368 392.873 254.854Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -62.955 -95.245 -15.542 -15.340ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)225.391 531.054 448.366 396.206FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)225.391 531.054 448.366 396.206SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)225.391 531.054 448.366 396.206Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-51.715 -79.358 -81.722 -36.511Dönem Vergi (Gideri) Geliri-52.389 -91.407 -52.389 -53.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 674 12.049 -29.333 16.489SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)173.676 451.696 366.644 359.695DÖNEM KARI (ZARARI)173.676 451.696 366.644 359.695Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları173.676 451.696 366.644 359.695Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)173.676 451.696 366.644 359.695Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları173.676 451.696 366.644 359.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053137BIST