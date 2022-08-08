***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 18:53
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 4.939.859
Transferler
430.507 -430.507 0 0
Dönem Karı (Zararı)
451.696 451.696 451.696
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 53.802 -113.943 451.696 5.391.555 5.391.555
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 8.500.000 53.802 -113.943 489.054 8.928.913 8.928.913
Transferler
23.285 465.769 -489.054 0 0
Dönem Karı (Zararı)
173.676 173.676 173.676
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 53.802 23.285 351.826 173.676 9.102.589 9.102.589
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.838.813 -77.592
Dönem Karı (Zararı)
173.676 451.696
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
173.676 451.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-682.817 -341.094
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 8.881 8.881
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.528 10.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-12.119 7.238
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
31.647 2.828
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-762.941 -439.399
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-762.941 -439.399
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
51.715 79.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.432.563 -188.194
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.594 38.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.594 38.640
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15.811 -75.814
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.121 15.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.121 15.821
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.271 -83.648
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-62.271 -83.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.524.496 -83.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.524.496 -83.193
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.923.422 -77.592
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-84.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
687.572 390.311
Alınan Faiz
687.572 390.311
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.526.385 312.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.526.385 312.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.444.471 4.836.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.970.856 5.148.837
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.977.845 8.917.319
Ticari Alacaklar
4 541.000 483.406
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 535.540 476.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.460 6.708
Diğer Alacaklar
226 15.141
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 226 15.141
Peşin Ödenmiş Giderler
39.212 55.023
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.212 55.023
ARA TOPLAM
9.558.283 9.470.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.558.283 9.470.889
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
25.692 34.573
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 25.692 34.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 62.984 62.310
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.676 96.883
TOPLAM VARLIKLAR
9.646.959 9.567.772
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 191.740 179.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 191.740 171.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.708 46.928
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 58.073 82.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
58.073 82.715
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 173.563 235.834
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 6.300 57.218
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
167.263 178.616
ARA TOPLAM
438.084 545.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
438.084 545.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 106.286 93.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
106.286 93.763
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.286 93.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
544.370 638.859
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.102.589 8.928.913
Ödenmiş Sermaye
11 8.500.000 8.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.802 53.802
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
9 53.802 53.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.285 0
Yasal Yedekler
23.285 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
351.826 -113.943
Net Dönem Karı veya Zararı
173.676 489.054
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.102.589 8.928.913
TOPLAM KAYNAKLAR
9.646.959 9.567.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 2.258.818 1.601.021 1.183.436 815.379
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.258.818 1.601.021 1.183.436 815.379
BRÜT KAR (ZARAR)
2.258.818 1.601.021 1.183.436 815.379
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.781.354 -1.471.090 -1.112.401 -658.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 810.882 496.368 392.873 254.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -62.955 -95.245 -15.542 -15.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
225.391 531.054 448.366 396.206
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
225.391 531.054 448.366 396.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
225.391 531.054 448.366 396.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.715 -79.358 -81.722 -36.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-52.389 -91.407 -52.389 -53.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 674 12.049 -29.333 16.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
173.676 451.696 366.644 359.695
DÖNEM KARI (ZARARI)
173.676 451.696 366.644 359.695
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
173.676 451.696 366.644 359.695
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
173.676 451.696 366.644 359.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
173.676 451.696 366.644 359.695
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053137
BIST