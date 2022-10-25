***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 4.939.859Transferler430.507 -430.507 0 0Dönem Karı (Zararı)530.303 530.303 530.303Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 53.802 -113.943 530.303 5.470.162 5.470.162Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 8.500.000 53.802 -113.943 489.054 8.928.913 8.928.913Transferler23.285 465.769 -489.054 0 0Dönem Karı (Zararı)495.007 495.007 495.007Dönem Sonu Bakiyeler8.500.000 53.802 23.285 351.826 495.007 9.423.920 9.423.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.763.208 -224.195Dönem Karı (Zararı)495.007 530.303Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-959.858 -482.276Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,6 16.754 13.322Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler139.501 59.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler48.402 55.580Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler91.099 3.964Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.281.833 -685.996Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.281.833 -685.996Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler165.720 130.854İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.360.565 -272.222Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-215.634 28.938İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-216.866 29.538İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.232 -600Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18.604 -47.865Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75.093 15.821İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)75.093İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.821Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.027.081 39.546İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.000.367 37.358İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26.714 2.188İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.455.421 -308.662Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.455.421 -308.662Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.895.714 -224.195Vergi İadeleri (Ödemeleri)-132.506 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.431 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.431 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.431 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.216.042 666.578Alınan Faiz1.216.042 666.578YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.960.819 442.383NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.960.819 442.383DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.444.471 4.836.118DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.405.290 5.278.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.412.550 8.917.319Ticari Alacaklar4 699.040 483.406İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 693.564 476.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.476 6.708Diğer Alacaklar0 15.141İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 0 15.141Peşin Ödenmiş Giderler7 36.419 55.023İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler36.419 55.023ARA TOPLAM11.148.009 9.470.889TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.148.009 9.470.889DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar36.250 34.573Diğer Maddi Duran Varlıklar5 36.250 34.573Ertelenmiş Vergi Varlığı17 95.539 62.310TOPLAM DURAN VARLIKLAR131.789 96.883TOPLAM VARLIKLAR11.279.798 9.567.772KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 254.712 179.619İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 254.712 179.619Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü113.371 46.928Kısa Vadeli Karşılıklar9 106.517 82.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar106.517 82.715Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.262.915 235.834İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 1.057.585 57.218İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler205.330 178.616ARA TOPLAM1.737.515 545.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.737.515 545.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 118.363 93.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar118.363 93.763TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER118.363 93.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.855.878 638.859ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.423.920 8.928.913Ödenmiş Sermaye11 8.500.000 8.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.802 53.802Diğer Kazançlar (Kayıplar)53.802 53.802Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.285 0Yasal Yedekler23.285 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları351.826 -113.943Net Dönem Karı veya Zararı495.007 489.054TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.423.920 8.928.913TOPLAM KAYNAKLAR11.279.798 9.567.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 3.610.874 2.350.899 1.352.056 749.878TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.610.874 2.350.899 1.352.056 749.878BRÜT KAR (ZARAR)3.610.874 2.350.899 1.352.056 749.878Genel Yönetim Giderleri13 -4.150.109 -2.324.096 -1.368.755 -853.006Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.329.774 742.964 518.892 246.596Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -129.812 -108.610 -66.857 -13.365ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)660.727 661.157 435.336 130.103FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)660.727 661.157 435.336 130.103SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)660.727 661.157 435.336 130.103Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-165.720 -130.854 -114.005 -51.496Dönem Vergi (Gideri) Geliri-198.949 -147.991 -146.560 -56.584Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 33.229 17.137 32.555 5.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)495.007 530.303 321.331 78.607DÖNEM KARI (ZARARI)495.007 530.303 321.331 78.607Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları495.007 530.303 321.331 78.607Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)495.007 530.303 321.331 78.607Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları495.007 530.303 321.331 78.607http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074186BIST