***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2022 19:36
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 4.939.859
Transferler
430.507 -430.507 0 0
Dönem Karı (Zararı)
530.303 530.303 530.303
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 53.802 -113.943 530.303 5.470.162 5.470.162
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 8.500.000 53.802 -113.943 489.054 8.928.913 8.928.913
Transferler
23.285 465.769 -489.054 0 0
Dönem Karı (Zararı)
495.007 495.007 495.007
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 53.802 23.285 351.826 495.007 9.423.920 9.423.920
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.763.208 -224.195
Dönem Karı (Zararı)
495.007 530.303
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-959.858 -482.276
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6 16.754 13.322
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
139.501 59.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.402 55.580
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
91.099 3.964
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.281.833 -685.996
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.281.833 -685.996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
165.720 130.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.360.565 -272.222
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-215.634 28.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-216.866 29.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.232 -600
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18.604 -47.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.093 15.821
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
75.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.821
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.027.081 39.546
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.000.367 37.358
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.714 2.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.455.421 -308.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.455.421 -308.662
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.895.714 -224.195
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-132.506 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.431 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.431 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.431 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.216.042 666.578
Alınan Faiz
1.216.042 666.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.960.819 442.383
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.960.819 442.383
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.444.471 4.836.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.405.290 5.278.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.412.550 8.917.319
Ticari Alacaklar
4 699.040 483.406
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 693.564 476.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.476 6.708
Diğer Alacaklar
0 15.141
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 0 15.141
Peşin Ödenmiş Giderler
7 36.419 55.023
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
36.419 55.023
ARA TOPLAM
11.148.009 9.470.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.148.009 9.470.889
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
36.250 34.573
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 36.250 34.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 95.539 62.310
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
131.789 96.883
TOPLAM VARLIKLAR
11.279.798 9.567.772
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 254.712 179.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 254.712 179.619
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
113.371 46.928
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 106.517 82.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
106.517 82.715
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.262.915 235.834
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.057.585 57.218
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
205.330 178.616
ARA TOPLAM
1.737.515 545.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.737.515 545.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 118.363 93.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
118.363 93.763
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.363 93.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.855.878 638.859
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.423.920 8.928.913
Ödenmiş Sermaye
11 8.500.000 8.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.802 53.802
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
53.802 53.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.285 0
Yasal Yedekler
23.285 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
351.826 -113.943
Net Dönem Karı veya Zararı
495.007 489.054
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.423.920 8.928.913
TOPLAM KAYNAKLAR
11.279.798 9.567.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 3.610.874 2.350.899 1.352.056 749.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.610.874 2.350.899 1.352.056 749.878
BRÜT KAR (ZARAR)
3.610.874 2.350.899 1.352.056 749.878
Genel Yönetim Giderleri
13 -4.150.109 -2.324.096 -1.368.755 -853.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.329.774 742.964 518.892 246.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -129.812 -108.610 -66.857 -13.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
660.727 661.157 435.336 130.103
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
660.727 661.157 435.336 130.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
660.727 661.157 435.336 130.103
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-165.720 -130.854 -114.005 -51.496
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-198.949 -147.991 -146.560 -56.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 33.229 17.137 32.555 5.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
495.007 530.303 321.331 78.607
DÖNEM KARI (ZARARI)
495.007 530.303 321.331 78.607
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
495.007 530.303 321.331 78.607
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
495.007 530.303 321.331 78.607
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
495.007 530.303 321.331 78.607
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074186
BIST