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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.05.2020 17:59
GÜNCEL HABERLER



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2020/1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
49,7 % 0,000906
Bağımsız Denetim Ücreti
343 % 0,00625
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.150 % 0,057401
Fon Yönetim Ücreti
27.365,18 % 0,49866
Hisse Senedi Komisyonu
1.552,26 % 0,028286
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
86,49 % 0,001576
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
409,68 % 0,007465
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,004885
Türev Araçlar Komisyonu
1.882,51 % 0,034304
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.162,29 % 0,02118
TOPLAM GİDERLER
36.269,21 % 0,660913
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.487.739,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842360


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 11,44 13.731.375 % 10,00  
OSTIM 2,09 51.874.957 % 10,00  
TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
DOBUR 8,69 7.324.530 % 10,00  
MRDIN 6,16 24.609.137 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7283 8,7721 % -0,02  
Frank 7,2714 7,3152 % 0,14  
Riyal 1,8695 1,8789 % 0,50  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.707 5,70  
Altın Gr. 386 387 3,11  
Cumhuriyet 2.474 2.533 18,90  
Tam 2.551 2.595 19,40  
Yarım 1.237 1.268 9,50  
Çeyrek 621 634 4,70  
Gümüş.Ons 14,81 14,85 -0,15  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,01  
B. Petrol 26,59 26,59 0,15  
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