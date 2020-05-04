***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/1.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri49,7 % 0,000906Bağımsız Denetim Ücreti343 % 0,00625Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.150 % 0,057401Fon Yönetim Ücreti27.365,18 % 0,49866Hisse Senedi Komisyonu1.552,26 % 0,028286Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu86,49 % 0,001576Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu409,68 % 0,007465Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,004885Türev Araçlar Komisyonu1.882,51 % 0,034304Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.162,29 % 0,02118TOPLAM GİDERLER36.269,21 % 0,660913DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.487.739,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842360BIST