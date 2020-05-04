***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/1.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti980 % 0,004967Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.570 % 0,046883Fon Yönetim Ücreti79.656,32 % 0,43577Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu320,37 % 0,001753Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu429,53 % 0,00235Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,001467Türev Araçlar Komisyonu2.665,7 % 0,014583Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.807,98 % 0,020832TOPLAM GİDERLER96.698 % 0,528998DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.279.448,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842361BIST