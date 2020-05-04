***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/1.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti69,67 % 0,0003102Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.820 % 0,021739Fon Yönetim Ücreti726.396,97 % 0,323466Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu58,5 % 0,002605Gecelik Ters Repo Komisyonu106.664,74 % 0,047498Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu919,79 % 0,004095Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,000119Türev Araçlar Komisyonu453,26 % 0,000201Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.912,31 % 0,0097576TOPLAM GİDERLER905.563,34 % 0,4032494DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ224.566.544,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842362BIST