***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/1.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti661 % 0,0229758Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri892,45 % 0,03102Fon Yönetim Ücreti13.942,38 % 0,484626Hisse Senedi Komisyonu126,7 % 0,004403Tahvil Bono Komisyonu3,16 % 0,0010983Gecelik Ters Repo Komisyonu889,98 % 0,030935Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu266,48 % 0,0092626Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0093189Türev Araçlar Komisyonu482,79 % 0,016781Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.887,87 % 0,06562TOPLAM GİDERLER19.420,91 % 0,675055DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.876.933,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842363BIST