***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/2.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2,2625 % 6,03827183Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.046 % 18,80471308Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.587,15 % 4,23586437Fon Yönetim Ücreti21.020,07 % 56,09940183Hisse Senedi Komisyonu552,02 % 1,47325826Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.297,72 % 3,46341928Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu811,75 % 2,16643852Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 2,01978525Türev Araçlar Komisyonu1.032,32 % 2,75510664Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.103 % 2,94374092TOPLAM GİDERLER37.469,33 % 1,76634947DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.121.286,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856278BIST