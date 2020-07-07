***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/2.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.176,5 % 1,58016564Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri49,7 % 0,06675243Bağımsız Denetim Ücreti7.498 % 10,07061789Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri460 % 0,61782932Fon Yönetim Ücreti56.435,27 % 75,79861827Hisse Senedi Komisyonu2.694,78 % 3,61937846Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu511,37 % 0,68682474Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu834,61 % 1,12097071Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 1,01646354Türev Araçlar Komisyonu3.068,16 % 4,12086783Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler969,03 % 1,30151118TOPLAM GİDERLER74.454,22 % 1,30956252DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.685.426,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856279BIST