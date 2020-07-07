***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/2.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.396,46 % 0,87247215Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.370 % 3,04724131Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.375 % 10,33040287Fon Yönetim Ücreti214.592,1 % 78,12591529Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.211,24 % 0,44097259Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu897,17 % 0,32663005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,27552595Türev Araçlar Komisyonu5.626,27 % 2,04833959Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.449,63 % 4,53250021TOPLAM GİDERLER274.674,67 % 1,11964218DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.532.361,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856280BIST