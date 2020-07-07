***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/2.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.262,5 % 0,12625342Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.640,67 % 0,20315891Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.210 % 3,8620991Fon Yönetim Ücreti1.420.530,25 % 79,26930502Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu58,5 % 0,00326445Gecelik Ters Repo Komisyonu235.542,08 % 13,1438644Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.117,58 % 0,34137697Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,04223142Türev Araçlar Komisyonu453,26 % 0,02529309Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.459,02 % 2,9831532TOPLAM GİDERLER1.792.030,66 % 0,81290012DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ220.449.058,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856281BIST