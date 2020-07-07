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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2020 20:35
GÜNCEL HABERLER



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2020/2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.262,5 % 5,03771663
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.151 % 15,92252448
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.805,81 % 4,02084379
Fon Yönetim Ücreti
28.133,24 % 62,64189661
Hisse Senedi Komisyonu
226,23 % 0,50372713
Tahvil Bono Komisyonu
3,16 % 0,0070361
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.820,16 % 4,05279572
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
480,76 % 1,07046747
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 1,6851023
Türev Araçlar Komisyonu
938,49 % 2,08965599
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.333,07 % 2,96823377
TOPLAM GİDERLER
44.911,22 % 1,54437354
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.908.054,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856282


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 758,00 58.060.746 % 10,00  
IZFAS 2,64 1.762.360 % 10,00  
PKENT 208,10 6.397.901 % 9,99  
SNPAM 10,69 9.177.476 % 9,98  
ALGYO 17,86 122.739.631 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5796 8,6226 % 0,40  
Frank 7,2477 7,2913 % -0,07  
Riyal 1,8222 1,8313 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.796 10,84  
Altın Gr. 396 396 2,04  
Cumhuriyet 2.561 2.583 11,80  
Tam 2.637 2.650 12,10  
Yarım 1.281 1.296 6,00  
Çeyrek 640 649 3,00  
Gümüş.Ons 18,24 18,29 -0,01  
Gümüş Gr. 4,02 4,03 -0,00  
B. Petrol 42,91 42,91 -0,19  
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