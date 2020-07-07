***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/2.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.262,5 % 5,03771663Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.151 % 15,92252448Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.805,81 % 4,02084379Fon Yönetim Ücreti28.133,24 % 62,64189661Hisse Senedi Komisyonu226,23 % 0,50372713Tahvil Bono Komisyonu3,16 % 0,0070361Gecelik Ters Repo Komisyonu1.820,16 % 4,05279572Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu480,76 % 1,07046747Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 1,6851023Türev Araçlar Komisyonu938,49 % 2,08965599Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.333,07 % 2,96823377TOPLAM GİDERLER44.911,22 % 1,54437354DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.908.054,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856282BIST