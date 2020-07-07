***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/2.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.820 % 0,15736338Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.249 % 0,40451317Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.640,29 % 1,70980836Fon Yönetim Ücreti90.010,24 % 5,02280692Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu81,83 % 0,00456633Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar36.026,64 % 2,01038078Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.762,4 % 0,321557TOPLAM GİDERLER172.590,4 % 0,95278534DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.114.300,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856283BIST