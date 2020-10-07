***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.400 % 6,12906808Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.766 % 17,62287339Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.377,55 % 4,28593112Fon Yönetim Ücreti31.551,98 % 56,87771572Hisse Senedi Komisyonu718,58 % 1,29536051Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.112,74 % 3,80856685Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu941,25 % 1,69676039Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 1,84755349Türev Araçlar Komisyonu1.318,25 % 2,37636588Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.252,11 % 4,05980456TOPLAM GİDERLER55.473,36 % 2,6349483DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.105.292,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879451BIST