***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.768 % 1,54710917Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri49,7 % 0,04349057Bağımsız Denetim Ücreti10.228 % 8,95013154Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.050 % 2,66893833Fon Yönetim Ücreti85.132,5 % 74,49619414Hisse Senedi Komisyonu4.557,78 % 3,98833893Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu730,66 % 0,63937262Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.039,45 % 0,90958293Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,89685078Türev Araçlar Komisyonu4.470,29 % 3,91177977Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.226,37 % 1,94821122TOPLAM GİDERLER114.277,65 % 1,94821122DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.672.373,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879452BIST