***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.533,96 % 0,63829233Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.100 % 2,0048458Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.315 % 9,4489647Fon Yönetim Ücreti446.827,92 % 80,70460179Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.686,71 % 0,4852648Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.239,92 % 0,22395031Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,1851141Türev Araçlar Komisyonu8.885,31 % 1,60483572Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.044,82 % 4,70413046TOPLAM GİDERLER553.658,54 % 1,61897046DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.198.186,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879453BIST