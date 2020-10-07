***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.400 % 0,13135135Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.740,67 % 0,4922711Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri121.850 % 4,70740047Fon Yönetim Ücreti2.044.008,98 % 78,96568587Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu258,5 % 0,00998657Gecelik Ters Repo Komisyonu318.439,08 % 12,30217705Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.530,47 % 0,36818826Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.145,65 % 0,04425961Türev Araçlar Komisyonu453,26 % 0,01751068Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler76.650,85 % 2,96123305TOPLAM GİDERLER2.588.477,46 % 1,23324861DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ209.890.969,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879454BIST