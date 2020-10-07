***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.400 % 5,17850931Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.881 % 15,0496619Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.618,85 % 5,51183777Fon Yönetim Ücreti41.022,31 % 62,48071005Hisse Senedi Komisyonu277,4 % 0,42250544Tahvil Bono Komisyonu3,16 % 0,00481297Gecelik Ters Repo Komisyonu2.542,06 % 3,87178864Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu774,8 % 1,18009089Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 1,56101594Türev Araçlar Komisyonu1.018,08 % 1,55062846Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.093,4 % 3,18843864TOPLAM GİDERLER65.655,96 % 2,335341DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.811.656,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879455BIST