***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.280 % 0,31987916Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.979 % 0,3855162Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.290,29 % 1,71105566Fon Yönetim Ücreti136.034,67 % 5,25539326Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu96,86 % 0,00374197Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar413.364,49 % 15,96940659Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.319,05 % 0,47591877TOPLAM GİDERLER624.364,36 % 3,43444411DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.179.488,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879456BIST