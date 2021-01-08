***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.612,5 % 0,22356225Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.686 % 0,61487494Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.160,29 % 0,1531754Fon Yönetim Ücreti41.790,01 % 2,0255108Hisse Senedi Komisyonu980,06 % 0,04750231Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.677,28 % 0,12976449Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.189,62 % 0,05765943Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,06267013Türev Araçlar Komisyonu1.465,27 % 0,07101985Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler6.754,57 % 0,32738577TOPLAM GİDERLER76.608,6 % 3,71312537DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.063.183,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898604BIST