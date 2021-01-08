***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.746,46 % 0,01143833Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.010 % 0,03376222Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri91.115 % 0,21957493Fon Yönetim Ücreti731.537,52 % 1,76290729Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.553,53 % 0,0109734Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.085,65 % 0,00502614Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00311596Türev Araçlar Komisyonu10.224,62 % 0,02463996Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.031,57 % 0,11092991TOPLAM GİDERLER905.597,35 % 2,18236813DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.496.085,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898605BIST