***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.398,5 % 0,04765884Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri49,7 % 0,00098755Bağımsız Denetim Ücreti13.138 % 0,26105562Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.930 % 0,13770098Fon Yönetim Ücreti102.047,56 % 2,02771265Hisse Senedi Komisyonu5.837,19 % 0,11598655Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu731,24 % 0,01452994Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.264,23 % 0,02512059Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,02569226Türev Araçlar Komisyonu4.908,01 % 0,09752349Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.774,53 % 0,0948712TOPLAM GİDERLER143.371,96 % 2,84883967DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.032.644,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898606BIST