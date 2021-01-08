***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.612,5 % 0,00224124Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti22.440,67 % 0,01090404Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri178.850 % 0,08690417Fon Yönetim Ücreti2.709.806,65 % 1,31670957Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu258,5 % 0,00012561Gecelik Ters Repo Komisyonu430.079,21 % 0,20897779Vadeli Ters Repo Komisyonu1.781,33 % 0,00086556Borsa Para Piyasası Komisyonu12.591,03 % 0,00611805Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.413,75 % 0,00068695Türev Araçlar Komisyonu453,26 % 0,00022024Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler94.653,71 % 0,04599274TOPLAM GİDERLER3.456.940,61 % 1,67974597DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ205.801.393,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898607BIST