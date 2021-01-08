***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.612,5 % 0,17984301Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.791 % 0,49872563Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.043,85 % 0,23565186Fon Yönetim Ücreti50.586,8 % 1,97239728Hisse Senedi Komisyonu475,63 % 0,01854498Tahvil Bono Komisyonu3,16 % 0,00012321Gecelik Ters Repo Komisyonu3.084,36 % 0,12026029Vadeli Ters Repo Komisyonu13,7 % 0,00053417Borsa Para Piyasası Komisyonu1.100,83 % 0,04292175Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,05041453Türev Araçlar Komisyonu1.603,04 % 0,0625031Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.120,87 % 0,12168383TOPLAM GİDERLER84.728,74 % 3,30360363DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.564.736,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898608BIST