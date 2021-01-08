***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri14.100 % 0,07563726Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.889 % 0,06914104Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.840,29 % 0,31563959Fon Yönetim Ücreti188.148,39 % 1,0092928Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu157,1 % 0,00084274Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar412.620,67 % 2,21343947Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.747,91 % 0,11666328TOPLAM GİDERLER708.503,36 % 3,80065619DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.641.606,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898609BIST