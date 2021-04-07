***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.075 % 0,04460942Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.610 % 0,10830751Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri889,73 % 0,03692124Fon Yönetim Ücreti11.486,88 % 0,47667256Hisse Senedi Komisyonu289,62 % 0,0120184Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu796,53 % 0,03305371Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu480,91 % 0,01995639Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,01212546Türev Araçlar Komisyonu221,73 % 0,00920116Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.080,35 % 0,04483143TOPLAM GİDERLER19.222,95 % 0,07976972DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.409.805,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924401BIST