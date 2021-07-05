***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 2.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.175 % 0,09012461Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.250 % 0,21754217Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.857,73 % 0,07697802Fon Yönetim Ücreti23.543,86 % 0,97557758Hisse Senedi Komisyonu579,24 % 0,02400174Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.628,11 % 0,06746335Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu718,59 % 0,02977593Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,03418105Türev Araçlar Komisyonu1.509,74 % 0,0625585Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.449,9 % 0,06007893TOPLAM GİDERLER39.537,07 % 1,63828187DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.413.325,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946509BIST