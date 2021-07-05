***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 2.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.175 % 0,09320573Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.250 % 0,22497934Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri871 % 0,03732514Fon Yönetim Ücreti22.119,74 % 0,94790181Hisse Senedi Komisyonu69,44 % 0,00297573Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu73,11 % 0,003133Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.070,35 % 0,04586793Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,03534961Türev Araçlar Komisyonu503,75 % 0,0215873Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.004,48 % 0,0858984TOPLAM GİDERLER34.961,77 % 1,49822399DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.333.547,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946510BIST