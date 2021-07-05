***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 2.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.101,8 % 0,14175236Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.250 % 0,67544011Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.081,46 % 0,13913552Fon Yönetim Ücreti7.437,43 % 0,95686449Hisse Senedi Komisyonu1.123,45 % 0,14453775Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu127,08 % 0,01634951Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,10612772Türev Araçlar Komisyonu2.888,86 % 0,37166703Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.000,62 % 0,12873503TOPLAM GİDERLER20.835,6 % 2,68060952DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ777.270,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946511BIST