***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 2.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.187,5 % 0,00415381Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.250 % 0,00996915Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.785,55 % 0,10403149Fon Yönetim Ücreti451.989,07 % 0,85827554Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.315,89 % 0,00249872Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.848,66 % 0,00351039Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00156639Türev Araçlar Komisyonu2.434,92 % 0,00462363Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.264,82 % 0,03658169TOPLAM GİDERLER539.901,31 % 1,02521083DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.662.466,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946512BIST